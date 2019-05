Carla García y las emotivas palabras a un mes de la muerte de su padre Alan García

Síguenos en Facebook

La hija del expresidente Alan García, Carla García, decidió dedicarle un extenso y emotivo mensaje en redes sociales a un mes de cumplirse su muerte.

"Hace exactamente treinta días que no recibo sus whatsapps. Como estoy tratando de honrar lo que mi papá quería, me voy a concentrar en su vida y en los recuerdos más que en la pena, o por lo menos eso voy a intentar", inicia el mensaje posteado en su cuenta de Instagram.

"Mi papá era una fuerza de la naturaleza. Ya he vivido -decía- y vaya que lo hizo intensamente. Fue presidente electo democráticamente no una sino dos veces, de su país. Elegido dos veces con los votos y el cariño de esos peruanos que él a su vez quería mucho, con quienes desde niños mis cinco hermanos y yo aprendimos a compartir el amor de nuestro viejo", prosigue.

"Hasta el último minuto al pie de su cajón, su familia sanguínea y su familia de espíritu estuvimos al lado de Alan. Así lo vi irse sobre los hombros de mis hermanos y de sus compañeros, hasta siempre. Un paso adelante, su estrella viajó a las estrellas".

"Ha pasado un mes y aunque me acompaña a todos lados, todavía espero que interrumpa cualquier cosa que yo esté haciendo con el clásico mensaje ¿qué hace la Calita? Alan gobernó, abrazó, bailó, rió, estudió, amó, pero sobre todas las cosas fue el más amado. No sabía odiar y por eso sus tristes enemigos nunca fueron correspondidos con su odio ni con su atención. Ahí se quedan, mientras mi papá viaja con el amor de su pueblo hasta la historia. Un paso adelante, siempre. No hay un día en que no lo vea en todas partes. Supongo que así es mejor", finaliza su post.

Como se recuerda, Alan García tomó la decisión de quitarse la vida luego que se realizará una intervención por parte de Policía Nacional del Perú (PNP) en su vivienda el pasado 17 de abril