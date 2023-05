El abogado Carlos Wiesse Asenjo, quien destrozó el auto de su vecino y luego disparó contra su departamento en San Isidro, dijo estar arrepentido de su actuar e indicó que se encontraba “totalmente alcoholizado” en ese momento.

“Me siento totalmente arrepentido de los hechos, me siento sorprendido porque estaba totalmente alcoholizado. Luego he visto los videos de mi actitud, lo cual es muy reprochable. Estoy dispuesto a pagar esos daños materiales”, señaló durante su audiencia de prisión preventiva.

Asimismo, dijo no conocer al agraviado y que lo vio por primera vez la noche del domingo. “Le he pedido las disculpas y también le he dicho que quiero hacerme cargo de los daños materiales. Mi familia también se ha acercado a él para hacerse cargo”.

“Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado. No lo conocía, no me lo he cruzado por el ascensor, por ningún lado. Nunca él me ha amenazado a mi, yo menos a él”, añadió.

En otro momento, Wiesse aseveró que a sus 41 años no tiene antecedentes penales y que nunca ha disparado a nadie con su arma de fuego. “(...) menos matado o herido a una persona y lo que estamos viendo ahora, los hechos ocurridos, tampoco lesioné a ninguna persona”.

Finalmente, explicó que él tenía un arma de fuego ya que por muchos años trabajó en bancos y su función era ser “compliance”.

“He ayudado a autoridades a cerrar cuentas bancarias, entre otras cosas, contra organizaciones criminales, narcotraficantes, secuestradores, que permanentemente venían amenazando a mi vida. Tenía que tratar de defenderme por eso saqué la licencia de arma”, sostuvo.