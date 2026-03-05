La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada informó la captura de Lupe Zevallos en el distrito limeño de San Borja.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público a través de su cuenta oficial “X”. Lupe Zevallos deberá cumplir una condena de 25 años de prisión impuesta por el Poder Judicial por el delito de lavado de activos.

Tras ser detenida, Lupe Zevallos indicó a la prensa que la condena en su contra es “injusta”.

La sentencia fue emitida el 25 de febrero en el marco del caso de la aerolínea Aerocontinente, utilizada presuntamente para ocultar ganancias derivadas del tráfico ilícito de drogas. Las autoridades señalaron que Zevallos participó activamente en operaciones de lavado de dinero a través de dicha empresa.

Video: Canal N

Como se sabe, Lupe Zevallos es hermana de Fernando Zevallos, ex dueño de Aerocontinente.

En 2019, el Ministerio del Interior del Perú incluyó a Zevallos en su programa de recompensas, ofreciendo 100 mil soles por información que permitiera su captura.