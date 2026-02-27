La trágica muerte de la deportista Lizeth Marzano sumó un nuevo capitulo tras la vigilia realizada durante la noche del jueves 26 de febrero. La fiscal a cargo del caso dispuso la suspensión de la reconstrucción del accidente en la avenida Camino Real, en San Isidro, debido a la masiva concentración de personas en la zona.

Desde horas previas, decenas de ciudadanos se reunieron en la cuadra ocho de dicha avenida para realizar una vigilia y rendir homenaje a la campeona de buceo. Los asistentes también exigieron justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Cientos de personas se hicieron presentes en la vigilia para rendir homenaje a Lizeth Marzano y exigir justicia por su muerte.

La inspección ocular estaba programada para las 11 de la noche y contaba con la participación de Adrián Villar como prinicipal involucrado en el proceso, tras atropellar a la deportista nacional. No obstante, cerca de la medianoche se informó que la diligencia no podría ejecutarse conforme a lo previsto.

La representante del Ministerio Público justificó la decisión y explicó que no existían las condiciones adecuadas para continuar con el procedimiento.

“Por ustedes (la prensa) y por la aglomeración. No se puede realizar la diligencia. Necesito 100 metros”, expresó ante cámaras.

Fiscal Yanet Roller acudió hasta el lugar del accidente y canceló la inspección programada.

Al ser consultada sobre una posible reprogramación, la fiscal señaló que las diligencias se realizarán en una nueva fecha. Sin embargo, evitó precisar cuándo se retomará la reconstrucción y aclaró que no se llevaría a cabo al día siguiente.

Hasta el lugar llegó la defensa legal de la familia Marzano, que se encontraba preparada para participar en la reconstrucción de los hechos. En contraste, el equipo legal de Adrián Villar no se hizo presente en la diligencia.

La ausencia se produjo luego de que el abogado Jefferson Moreno anunciara su renuncia a la defensa del joven horas antes. Pese a ello, el letrado aseguró que continuaría participando en las diligencias programadas hasta el sábado 28 de febrero.