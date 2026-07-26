La Policía Nacional del Perú (PNP) implementará un plan especial de tránsito por las celebraciones de Fiestas Patrias. Desde la medianoche del 28 de julio se restringirá el acceso vehicular en el Centro Histórico de Lima por la ceremonia del Te Deum y demás actos protocolares, mientras que el 29 de julio habrá cierres en los alrededores de la avenida Brasil por el Gran Desfile Cívico Militar.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, recomendó a los conductores evitar ingresar con vehículos particulares a las zonas restringidas y planificar sus desplazamientos.

Como rutas alternas para el 28 de julio se habilitarán las avenidas Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Grau, además de los jirones Huánuco y La Libertad.

Para el desfile del 29 de julio, los desvíos se realizarán por las avenidas Alfonso Ugarte, Tingo María, Sucre, Salaverry, del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión. La PNP precisó que el acceso vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta unos 100 metros de la avenida Brasil, a fin de mantener libres las vías para emergencias y evacuaciones.

Con motivo de las actividades oficiales, la Policía desplegará entre 10,000 y 13,000 efectivos en Lima Metropolitana, incluidos 920 agentes de tránsito y 320 motociclistas, quienes estarán a cargo del control vehicular y la atención de contingencias.

Asimismo, exhortó a la población a utilizar transporte público, respetar las indicaciones del personal policial y mantener especial cuidado con niños y adultos mayores durante las celebraciones.