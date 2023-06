La feria de la Municipalidad de Lima “La Huerta Encontrada”, ubicada en la cuadra 7 del Jr. Amazonas, lució desolada y sin ningún puesto en funcionamiento el último lunes.

De acuerdo a América Noticias, el panorama fue diferente el pasado viernes 2 de junio cuando fue inaugurada. Como se recuerda, en el lugar se reubicaron a decenas de vendedores ambulantes que laboraban Mesa Redonda y el Mercado Central, ahora zonas rígidas.

Para el alcalde de Lima, López Aliaga, esta reubicación era la solución para acabar con el comercio informal en el Centro de Lima. Sin embargo, de los más de 5 mil ambulantes inscritos solo se vio a cinco vendedores sin sus puestos instalados en la feria.

“No he vendido nada, cero. Tuve que salirme e irme”, comentó una ambulante. “Me dijeron que el día lunes iba a venir (cantidad) de personas. No había nadie, dos personas no más”, señaló otra comerciante.

Debido a la falta de público y en su necesidad de vender sus productos, los ambulantes regresaron a las calles de Lima para poder ganarse el pan de cada día.

Recordemos que en este espacio de 8000 m2 se reubicaron a 1500 comerciantes empadronados. Además, se dio prioridad a personas con discapacidades físicas, madres solteras o algún tipo de inconveniente.

Ambulantes reubicados regresaron a las calles de Lima. Foto: GEC