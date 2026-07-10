Un amago de incendio se registró este viernes en el piso 21 del Hotel Sheraton, ubicado en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. La emergencia fue controlada por el propio personal del establecimiento, que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y evacuó a huéspedes, trabajadores y visitantes.

Tras la alerta, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron al lugar y, en coordinación con la Policía Nacional y el personal de seguridad del hotel, realizaron la inspección correspondiente para verificar que la situación estuviera completamente controlada.

El jefe de la Primera Brigada Departamental Lima Centro, Giovanni Jacome, informó que el incidente se originó en una sala de extracción del edificio, sistema encargado de generar el flujo de aire en varios niveles.

Asimismo, confirmó que no se registraron personas heridas gracias a la rápida respuesta del hotel y de los equipos de emergencia.

Luego de las verificaciones, los bomberos se retiraron del establecimiento y, alrededor de la 1:00 p. m., el hotel reanudó sus actividades con normalidad.

El tránsito en la zona también quedó completamente restablecido.