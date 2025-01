Un tráiler quedó atascado bajo el puente Ramón Castilla, en el Cercado de Lima, mientras circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano en la ruta que conecta la avenida Alfonso Ugarte con Caquetá.

El accidente se produjo debido a que el conductor no midió la altura de su vehículo al ingresar a la vía.

Según testigos consultados por RPP, en la zona se realizaban obras cerca de la Plaza Unión, lo que obligó a establecer rutas alternas. Sin embargo, se desconoce por qué el chofer optó por ingresar al carril restringido para buses del Metropolitano, donde finalmente quedó atorado.

El pesado tráiler pudo ser retirado tras desinflar las llantas para reducir su altura. Un agente de la Policía Nacional ayudó al conductor en la maniobra de retroceso para liberar la vía.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños mayores, y el tráfico no se vio afectado, ya que el servicio del Metropolitano no estaba operativo al momento del incidente.

Este no es el primer accidente de este tipo en el puente Ramón Castilla. En octubre pasado, otro tráiler chocó contra la parte baja de la estructura, lo que provocó que el contenedor que transportaba cayera a la pista, causando congestión vehicular en la zona.