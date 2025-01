Alessandra de la Torre, una villana algo disparatada de “Nina de Azúcar”, es el personaje que marca el regreso a las telenovelas peruanas de Vanessa Saba, actriz que radica en Ciudad de México y que no duda en afirmar que está disfrutando del rol que le toca interpretar en la producción de Del Barrio. “La mujer está demente, absolutamente loca y me encanta, me parece que es todo un reto, es un registro bonito porque si bien es una villana, es una villana desde la comedia, que eso sí he hecho muy poco. Tiene algo de lúdico, de niña, es una villana que juega “, cuenta la actriz.

¿La propuesta de regresar por una temporada no mereció mucho análisis? No tanto tiempo, la verdad, te diría que más bien poco, lo que pasa es que la propuesta en general resultaba buena por distintas cosas, primero porque no estaba grabando ahorita nada y me era posible venir. Además, hacer una comedia sonaba muy bien, siempre que trabajo con Del Barrio Producciones me encanta y era un proyecto no tan largo; la propuesta tuvo varias características que hicieron que pudiera ser viable.

Establecerse en otro país en busca de oportunidades laborales no es nada fácil. ¿Hace cuánto tiempo que estás en México? Empecé a ir hace cuatro años, y los primeros fueron como un primer tiempo de establecerse, de tener un manager, de que te vean, es un campo grandote, y hacer casting resulta imprescindible, porque es la forma como puedes hacerte ver. Cuando vas a uno de ellos empiezan a conocer tu trabajo los directores de casting, te empiezan a llamar ellos mismos. Buscar una agencia de representación es vital, yo tengo una y estoy contenta con ellos, lo vas a necesitar porque es bien difícil hacer eso sola.

Y has participado en proyectos interesantes...

Grabé “Las travesuras de la niña mala” y después hice “El extraño retorno de Diana Salazar”, ambas series que se ven por VIX. De ahí hice una película con Kate Del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte que también está en VIX y después una telenovela de Televisa que terminamos de grabar en mayo del año que acaba de pasar. He tenido suerte de estar en proyectos bonitos.

¿La decisión de emigrar siempre estuvo en tus planes? Eso era como un clavo que tenía metido, como se dice, que siempre está ahí, es una cosa que siempre he querido hacer desde hace muchos años pero no encontraba el coraje para hacerlo, es la verdad, pero hay que atreverse. No es fácil, la realidad es que empiezas de cero en un sitio donde nadie te conoce, es bien emocionante también, ir de a pocos consiguiendo ciertas cosas.

¿El año pasado publicaste tu libro de cuentos “La calle inclinada”, incursionar en la literatura era una materia pendiente?

Te voy a decir una frase que leí el otro día, que me pareció tan bonita y no sé si tal vez haya sido así y dice: “uno no se vuelve escritor, uno descubre que lo es”. Me encantó porque es algo como si fuese inevitable.

Estuvo allí siempre... Yo creo que de alguna manera comenzó a fluir desde hace algunos años, porque estos cuentos son, no sé, de hace 15 años, pero si es algo que me parece que estaba ahí y que eventualmente iba a aparecer.

Además, escribir sin la presión de publicar siempre será mucho mejor.

Cuando empecé, en ese momento sólo escribía, y escribía, sin pensar nada más, habré pensado en algún momento que sería lindo publicar, pero no era ese el objetivo, sino simplemente estaba, me imagino como desarrollándose algo.

Todo tiene su tiempo, su proceso, la literatura como la actuación, pareciera que hoy todo se quiere rápido. No sé si eso hoy es diferente, estoy tratando de pensar si mi generación era distinta, cuando yo empecé, porque desear ser conocido y tener éxito rápido, es totalmente normal. Tal vez, lo que no es tan bueno es que te frustres tan pronto si es que eso no sucede, porque puede haber una primera frustración pero luego puedes tratar de comprender que esto va a llevar más años. Mientras más tiempo pasa, más tiempo te das cuenta de que vas a tener que seguir aprendiendo más de lo que ya sabes. Eso no acaba nunca.