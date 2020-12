El general en situación de retiro de la Policía Nacional César Cortijo desmintió, este jueves, que vaya asumir como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Detalló que recibió la propuesta, pero no la aceptó debido a la coyuntura política.

“Yo recibí una propuesta por parte del Poder Ejecutivo y lo he estado evaluando y, como respuesta, yo he decidido, por el momento, no aceptar la participación o no ser miembro de la DINI porque no lo considero oportuno en aras de la transparencia, yo puedo participar en otro momento”, declaró en diálogo con Canal N.

“No es oportuno porque la situación política no está muy clara. Además, estas vinculaciones que hacen que yo pudiera favorecer al Partido Morado en este momento con una serie manejo de informaciones pone en tela de juego mi honorabilidad”, agregó.

César Cortijo desmiente ocupar el cargo de director de la DINI debido a que no es oportuno | VIDEO

Sobre su relación con el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, detalló que en el 2016 recibió una propuesta para postular al Congreso cuando Guzmán era líder de la organización Todos por el Perú. Sin embargo, el hecho fue interrumpido.

“Lo cierto es que en el 2016 yo fui invitado por el candidato Julio Guzmán para participar como candidato al Congreso con el número 35, terminado ese proceso interrumpido terminó mi relación con el partido de esa vez, Todos por el Perú, y yo me he dedicado a la actividad privada”, comentó.

César Cortijo aclaró que desde aquel momento no se ha vuelto a involucrar en la política debido a que se encuentra dedicado a otros trabajos privados.

“Desde ese tiempo no he participado más en política, no soy miembro del Partido Morado ni militante, por lo tanto, esta vinculación que me hacen no se ajusta con la verdad”, enfatizó.

