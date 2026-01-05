Este domingo por la tarde, se registró un violento ataque armado al interior de la cevichería Santa María, ubicada frente al estadio Tahuantinsuyo en Chaclacayo, dejando un saldo fatal de tres personas sin vida y dos heridas graves. El hecho generó conmoción en la zona este de Lima.​

Un grupo de sujetos no identificados ingresaron al local también conocido como ‘La Taberna del Tío Santa’ y dispararon contra las personas presentes en el interior. Las imágenes difundidas en redes sociales registran a una pareja abatida en la esquina del restaurante.​

Un tercer hombre quedó tendido sin vida en la puerta principal de acceso, según las primeras versiones periodísticas. La mujer herida recibió un impacto de bala y fue evacuada de emergencia a un nosocomio cercano.​

Sospecha de crimen organizado

La Policía Nacional del Perú maneja la hipótesis de una disputa por control territorial vinculada al proxenetismo y la prostitución. Este tipo de atentados responde a la pugna entre bandas que operan en zonas estratégicas de la capital.​

Efectivos policiales, especialistas en Criminalística y fiscales del Ministerio Público acordonaron el perímetro para resguardar la escena del crimen. Realizan levantamiento de los cadáveres, identificación de víctimas y recolección de evidencias balísticas.​

La mujer sobreviviente permanece internada en estado reservado, mientras continúa la investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales del triple homicidio