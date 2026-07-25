La Municipalidad de Chorrillos inició trabajos de mantenimiento vial en la avenida Guardia Civil, en el tramo comprendido entre la calle Los Gorriones y la avenida Alipio Ponce, ubicado en la urbanización La Campiña. La intervención busca atender el deterioro de la calzada y mejorar las condiciones de circulación para conductores y peatones que utilizan esta vía.

Debido al desarrollo de las labores, el tránsito vehicular será restringido de manera temporal en el tramo intervenido desde el lunes 27 de julio. Las limitaciones se aplicarán entre las 7 a. m. y las 6 p. m., mientras duren los trabajos programados.

Para ordenar el desplazamiento de los usuarios, se contará con personal de tránsito en la zona durante el horario establecido. El objetivo será facilitar la circulación y reducir inconvenientes para los conductores que transiten por el sector.

El proyecto contempla cinco sectores de intervención que abarcan distintos puntos de la avenida Guardia Civil. Estos comprenden los tramos entre:

la calle Los Gorriones y la avenida Los Faisanes,

la avenida Los Faisanes y la calle Calango,

la calle Calango y la avenida Guardia Peruana,

la avenida Guardia Peruana y la avenida El Sol,

entre la avenida El Sol y la avenida Alipio Ponce.

Primera etapa de las obras

Como parte del inicio de las obras, se realizaron trabajos de fresado en la avenida Guardia Civil, entre la calle Los Gorriones y la avenida Tolomé, en dirección al Óvalo de la Curva. Esta fase concluyó y dará paso a la colocación de la nueva carpeta asfáltica en el tramo intervenido.

La ejecución de estos trabajos responde a las condiciones de la infraestructura vial existente, donde se identificaron fallas superficiales y profundas en la calzada. Además, se consideraron problemas relacionados con la accesibilidad vehicular y peatonal que afectan el desplazamiento diario en la zona.

La Municipalidad de Chorrillos señaló que coordinó con la Municipalidad Metropolitana de Lima la intervención de la avenida Guardia Civil, una vía que no había recibido trabajos de mantenimiento durante más de cinco años. La obra incluye la instalación de nueva señalización y busca mejorar la seguridad y circulación de los usuarios.