La familia de Leidy, una joven de 20 años, denuncia que lleva alrededor de tres meses internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Loayza tras sacarse la muela en una clínica de Chorrillos. Ellos desconocían que era un local clandestino, pues la agraviada fue al lugar por recomendación.

“Mi hermana vino con una radiografía panorámica a esta clínica a extraerse la tercera molar izquierda. Ellos le extraen la muela, sigue el proceso normal, la medicación y al siguiente día empieza a hincharse, pero no solo se hincha el lado izquierdo donde le sacaron la muela, sino que también se hincha el lado derecho”, señaló la hermana de la joven a ATV Noticias.

“Se hincha a tal punto que empieza a hincharse el cuello y el pecho. Se le notificó a los doctores desde el primer día y dijeron que era un proceso normal”, detalló.

Según la hermana de la agraviada, ellos no sabían que la clínica Kiru Dent no contaba con los permisos correspondientes, pues a ellos les recomendaron dicho local.

“Tenían que sacarle las dos muelas, la del lado derecho y del izquierdo. Pero el problema de fondo era del lado derecho. Solo le sacaron la del lado izquierdo y dijeron que luego se saque la otra. El primer día tenía dolores, el segundo día más y empezó a hincharse a tal punto que no podía respirar, no podía tragar. El pecho sentía que se iba a partir. Ella le notificó a los doctores, le dijeron que era un proceso normal. Yo la saqué de emergencia a una posta y el doctor me dijo que era una infección lo que tenía y debía llevarla con los odontólogos”, sostuvo.

Debido a la complicada salud de su hermana, ella tuvo que solicitar un préstamo y a la fecha ya ha gastado S/30 mil en la atención médica de Leydi. Además, denuncia que la clínica clandestina no se ha hecho responsable de nada y pese a las denuncias, continúan atendiendo con normalidad.

“Los primeros días yo les comuniqué, ellos sabían que estaba en UCI, que estaba bastante mal. Les pedí varias veces la historia clínica porque en el hospital Loayza me la han pedido porque quieren saber qué es lo que le han hecho (a mi hermana). No me respondían, se les mandé notarialmente y desde el momento en que les llegó la carta no me volvieron a responder”, precisó.

Ella exige justicia para su hermana menor. “Ella tiene 20 años, nunca ha tenido nada y es injusto que me digan los doctores ahora que ella puede fallecer en cualquier momento. La situación se ha salido de control”, lamentó.