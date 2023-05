Carla Mendoza acusa a su expareja de incendiar el primer piso de su vivienda ubicada en la Av. Los Incas cruce con la Av. Perú, en el distrito de Chorrillos, esta madrugada.

De acuerdo a la agraviada, ella terminó la relación hace cuatro días. Sin embargo, el hombre intentó ingresar a la fuerza a su hogar, pero como no pudo, procedió a prenderle fuego.

“Me han intentado matar. No sé cómo poder hablar, estoy contenida”, dijo Mendoza a Latina.

Según el matinal, todo ocurrió cuando ella se disponía a dormir. En ese momento llegó su expareja a tocarle la puerta para conversar, pero ella no le abrió y le pidió que se fuera.

“Comenzamos a discutir porque él ya no está conmigo hace cuatro días. De la noche a la mañana se ha vuelto impulsivo. Lo que pasa es que él quiere de una u otra manera que lo deje volver a vivir aquí. Él ha sido mi conviviente por seis meses. Yo estos días llego tarde cambiando de aires para que él sepa que la ruptura es real”, sostuvo.

Asimismo, precisó que ella se encontraba por el lavadero cuando su expareja intentó entrar a la fuerza y procedió a incendiar su hogar. “Ha sido momentos de desesperación, pensé que era chiste. No pensé que el fuego se iba a extender tan rápido. Quise abrir la puerta y no podía. Todo se incendiaba. Le dije que me ayudara. Ya se había ido y yo estaba sola”.

Gracias a un grupo de vecinos y serenos que escucharon los gritos de la mujer, lograron sacarla por una ventana que da a la calle.