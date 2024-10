En horas de la madrugada, un mototaxi fue incendiado en las afueras de una vivienda, lo que podría tratarse de un caso de extorsión, según la dueña.

La empresa Los Pioneros de Breña, a la que pertenece, ha recibido amenazas de pago de S/ 5 diarios. En el lugar se encontró una botella de gasolina, y testigos vieron una moto con dos personas cerca del incidente.

Aunque no es el primer atentado contra mototaxistas, este acto preocupa especialmente por su cercanía a la comisaría de Chacra Colorada.

En el pasado mes, un conductor que se negó a pagar cupos fue asesinado en San Juan de Lurigancho. Además, se reportó la quema de un bus en la vía pública, vinculado a una banda criminal que exige pagos de S/50 semanales a transportistas. Cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los responsables.

Se sospechaba que la organización criminal ‘Los Trujillanos’ eran los autores de estos delitos, sin embargo un video señala que los pagos deben ser dirigidos a un nuevo grupo.

En el material, se escucha a un miembro de la banda diciendo: “Nosotros le vamos a dar la seguridad que otros no le pudieron dar. Tío, no te demores en responder, porque, si no nosotros vamos a avanzar y actuar. Sabemos que a las 3:40 a.m. sale su primer carro”.

