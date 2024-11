Durante madrugada de este 3 de noviembre, dos combis fueron quemadas en Chorrillos. El lamentable hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según Latina Noticias, este hecho se dio a las 4 de la mañana. El siniestro inició debajo de los vehículos. Afortunadamente no se registró ningún herido o fallecido.

Por su lado, el dueño de los vehículos contó que uno de las combis recién la tenía hace menos de dos meses y del que acaba de pagar la cuota del préstamo bancario con el que lo adquirió. Mientras que el otro se trata de una combi de segunda. Ambos vehículos los alquilaba para sostener a su familia.

El dueño no comprende por qué ha sucedido esto si no recibía amenazas ni mensajes extorsivos. El afectado propietario se dio cuenta de lo sucedido por el olor a plástico quemado, sin embargo no pudo evitar que se quemara por completo.

Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a las personas que quemaron estos vehículos.

