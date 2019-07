Cierran alrededores del Estadio Nacional por Juegos Panamericanos (FOTOS Y VIDEO)

Síguenos en Facebook

El Estadio Nacional será escenario de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y por tal motivo se ha dispuesto la restricción del acceso a los alrededores del recinto deportivo.

En la calle José Diaz se han ubicado una serie de módulos en uno de los carriles de esta vía en sentido de Cercado de Lima hacia La Victoria. Similar situación se observa en la pista que da acceso a la tribuna norte.

Los comerciantes del lugar han sido informados que el día de la inauguración y clausura se restringirá el tránsito vehicular, pero tienen el temor de no poder laborar el próximo 26 de julio día de la inauguración.

"Nos han dicho que ese día no ingresarán vehículos, pero no sabemos si nos dejarán trabajar. Ojalá que sí porque no tenemos nada que ver con los Juegos Panamericanos", dijo la propietaria de una tienda de abarrotes de la cuadra 2 de la calle José Diaz.

Voceros del comité organizador Lima 2019 informaron que se restringirá el tránsito vehicular en las calles que rodean al Estadio Nacional, sin embargo afirmaron que no han dispuesto el cierre de negocios para esa fecha.