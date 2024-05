Un insólito robo ocurrió en la calle Aparicio Gómez del distrito de Miraflores, donde tres sujetos treparon por las paredes de varias casas antes de sustraer dos bicicletas valorizadas en 1000 soles cada una.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar captaron el modus operandi de los delincuentes. Uno de ellos subió primero a la azotea de una vivienda y luego abrió la puerta a sus cómplices, quienes descendieron y se dirigieron al patio de una casa contigua. Allí, ubicaron las bicicletas y las cargaron para luego huir del lugar sin ser detectados.

El propietario de la vivienda, quien no se percató del robo debido a que no escuchó ruidos durante el incidente, declaró sentirse afortunado de no haber enfrentado a los ladrones, pues teme que estos pudieran haber estado armados.

La víctima del robo lamentó la pérdida de las bicicletas, las cuales eran propiedad de sus hijos y se encontraban casi nuevas. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de seguridad en la zona, señalando que no ha visto patrullas de Serenazgo en más de un año.

Ante la ola de inseguridad que azota la zona, los vecinos de la calle Aparicio Gómez están considerando contratar seguridad privada nocturna para prevenir futuros incidentes.

A inicios de este año, una pareja fue asaltada a mano armada en la misma calle, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los residentes.

