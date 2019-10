Cobradora venezolana agrede a mujer que le reclamó por no dejar bajar a anciana (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una venezolana que trabajaba como cobradora, identificada como Antonella Guillén Araujo, agredió a una mujer de 64 años, quien le habría pedido que deje bajar a un anciana del bus que conducía su pareja porque se estaba pasando el paradero. El hecho ocurrió en Ate Vitarte.

Según la versión de la víctima, cuando le alertó que la pasajera de la tercera edad quería bajar, la extranjera la amenazó pidiendo que no diga nada.

"(Le dije) 'la abuelita quiere bajar y usted se está pasando'. 'Te callas o te bajo', me dijo así. Agarré, me acerqué a ella y le dije: a ver, bájame. Ahí fue donde me agarró del pecho para hacerme bajar, yo me agarré de los pasamanos, no me solté", expresó en diálogo con ATV Noticias.

La mujer agredida contó que tiene lesiones en su rostro y en su pecho. Además, siente dolor por los golpes que recibió.

En las imágenes que también circulan a través de las redes sociales se observa que la venezolana tuvo que ser agarrada por un presunto pasajero para que no continúe agrediendo a la mujer de 64 años.

"Cómo le va a pegar a una anciana. ¡Qué le pasa a usted! ¡Cómo le va a faltar el respeto a una persona mayor!", se escucha decir a una pasajera que defendió a la agredida.

La víctima denunció el hecho en una comisaría de Ate Vitarte y lograron encontrar el paradero de Antonella Guillén Araujo, quien lleva pocos meses en el Perú y asegura en Facebook que es periodista