El Colegio de Abogados de Lima (CAL) informó que por acuerdo del Pleno del Comité Electoral se acordó suspender el cronograma electoral 2019 programado para el 14 de diciembre, hasta nuevo aviso.

El CAL comunicó dicha decisión a través de sus redes sociales.

Como se sabe las últimas elecciones para designar al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima se realizaron en medio de denunciar de presuntas irregularidades y cuestionamientos.

Comunicado del Comité Electoral SUSPENSIÓN DEL CRONOGRAMA ELECTORAL 2019 pic.twitter.com/EMRmsXErX2 — Ilustre Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) December 13, 2019





Cabe recordar que las elecciones estaban programadas para las 8 a.m. en las instalaciones del Colegio Guadalupe, pero el material electoral llegó cerca de las 9:43 a. m. y la votación inició a las 10 de la mañana. Los agremiados mostraron malestar no solo por la demora, sino porque aseguraron que indicaron que en algunas cédulas de votación no se encontraba la foto y número de un candidato.