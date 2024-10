Hace poco se pudo observar cómo un sicario le quitaba la vida a un humilde profesor en Ate. Esto fue el indicativo más claro de hasta dónde llegó la criminalidad y la extorsión, de la cual ya nadie está a salvo, ni en los colegios. Según Giannina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú, son alrededor de 250 colegios privados que están siendo extorsionados en el país.

Informó que las instituciones privadas como públicas están siendo víctimas de extorsiones, con demandas de “cupos”, que van de 10,000 a 20,000 soles. “Muchos colegios no quieren hablar o denunciar por temor, están atemorizados. No hay una estrategia del gobierno que pueda frenar esta inseguridad”, denunció Miranda y aseguró que “es inaudito que hayan asesinado a un profesor dentro de una escuela. Esto no se ha visto nunca, y lo que nos indigna aún más es que el ministro Santiváñez trate de minimizar el hecho diciendo que tenía problemas personales”, agregó.

Al respecto, informó que la inseguridad ha llevado al cierre de aproximadamente 5,000 escuelas privadas, reduciendo el número de instituciones de 25,000 a 20,000.

NADIE A SALVO

La situación no se limita a los distritos periféricos. Según Miranda, la extorsión está afectando a zonas céntricas de Lima como San Borja, Surco y Chorrillos, además de distritos tradicionalmente más vulnerables como San Juan de Lurigancho, Comas y Puente Piedra.

Miranda criticó duramente la falta de un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo y lamentó que no se estén tomando medidas preventivas. “La salud emocional de los estudiantes y docentes está en riesgo, pero no hay ningún plan”, explicó a Panamericana.

