Comerciantes informales que operaban en los alrededores del mercado Santa Luzmila, en Comas, denunciaron haber sido víctimas de agresiones por parte de fiscalizadores municipales durante un operativo de desalojo.

En algunos videos se observa cómo una vendedora de frutas es arrastrada por el suelo mientras intenta proteger su mercadería. La mujer denunció haber sido rociada con gas pimienta y haber sufrido golpes por parte de varios agentes.

“Solo me quedó lanzarme encima del tablero, pero no les importó, aun así, me arrastraron. Intenté defenderme con las justas, la misma chica que me echó gas pimienta vino a agarrarme por atrás a quererme golpear”, declaró a RPP.

Según la denunciante, más de cinco agentes municipales participaron en la violenta intervención. Los comerciantes aseguran que no se les dio tiempo suficiente para retirar sus productos y que los fiscalizadores actuaron de manera desproporcionada.

Por su parte, Flor Ramírez, coordinadora de Fiscalización de la municipalidad de Comas, justificó el operativo alegando que se había otorgado un plazo de 24 horas a los comerciantes informales para que desocupen los espacios públicos.

Sin embargo, los afectados aseguran que esta medida es insuficiente y que no se les ha brindado una alternativa para seguir trabajando.

