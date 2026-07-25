Un incendio de gran magnitud se registra este sábado en el cruce de la avenida Trapiche con Prolongación San Felipe, en el límite del distrito de Comas. De acuerdo con el reporte de Canal N, el fuego afecta un inmueble de cuatro pisos y ha generado una densa columna de humo que puede observarse desde distintos puntos de Lima Norte.

Según los vecinos de la zona, la emergencia se habría originado en una fábrica de colchones que funcionaría en el inmueble afectado. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Fuente: Canal N.

Los residentes también indicaron que en el interior del edificio habría materiales inflamables, situación que favorecería la propagación del fuego. Debido a ello, los vecinos permanecen atemorizados de que el incendio alcance las casas cercanas.

La magnitud del incendio ha provocado una extensa columna de humo que puede apreciarse desde diferentes distritos de Lima Norte. Algunas imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestran el avance de las llamas y la intensidad de la humareda que cubre parte del cielo en la zona.

Al menos 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron hasta el lugar para contener el avance del fuego. Las labores continúan debido a la intensidad del incendio y a las condiciones que presenta el inmueble afectado.

Hasta el momento, el siniestro permanece activo y no ha sido extinguido. Las autoridades todavía no han informado sobre personas heridas ni sobre las causas que lo originaron.