¿Cómo enseñar a los niños a aprender inglés?

Escribir y hablar inglés de manera fluida es importante en lo académico y laboral. Se trata de uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. No importa cuál sea la profesión que escoja el menor, cuando salga del colegio, dominar esta lengua le dará muchas oportunidades para desarrollarse como profesional.

Si bien es un idioma que se enseñan en institutos y que se puede aprender en dos años y medio, si se empieza desde cero. Sin embargo, tener a un niño sentado frente a una pizarra suele ser algo poco atractivo para él, incluso, algunos especialistas en educación, sostienen que este tipo de pedagogía no es la ideal para todos los menores de edad. Sobre todo si son niños entre 5 y 10 años de edad.

Por esto, los expertos de ediciones Corefo, brindan 5 consejos para reforzar el aprendizaje del inglés desde casa.

Que sea un juego

La manera más efectiva de que un menor de edad pueda aprender algo es mediante el juego. Así lo encontrará entretenido y hasta divertido. Si le agregas un sistema de recompensas, el pequeño se sentirá más motivado a seguir jugando y por lo tanto, aprendiendo. Recuerda que el juego no debe ser muy complejo, así evitarás que se frustre.

Asocia imágenes y sonido

Un gran complemento para practicar en casa es utilizar imágenes y dibujos mediante tarjetas coloridas que contengan una palabra y su significado. Por ejemplo: “Dog – Figura de perro” tendría la imagen de (valga la redundancia) un perro. Para los niños esto será de mucha ayuda, ya que para ellos es muy fácil relacionar las experiencias y aprendizajes con lo visual.

Aprovecha los videojuegos y películas

Usualmente, los niños comienzan a desarrollar un gusto por los videojuegos desde de los 5 años. Si no los juegan mediante un smartphone, lo más probable es que tengan una consola en casa. Prueba cambiando la configuración del idioma de sus videojuegos al inglés. Pero solo debes hacerlo de manera esporádica, de esta manera no arruinarás su diversión. También puedes desactivar los subtítulos cuando esté viendo alguna película o serie animada. Esto también debe ser momentáneo. No lo obligues a ver sus dibujos favoritos en un idioma que todavía no comprende.

Escuchen juntos música en inglés

Desarrollar el oído de tu pequeño es importante y lo ayudará a estar más preparado cuando vaya subiendo de nivel en el instituto. Cuando vayan de paseo o en algún momento libre, puedes escuchar música con tu niño/a, para que comience a dominar la pronunciación del inglés. Se recomienda usar música digerible como pop tipo Jonas Brothers, Miley Cyrus, Ariana Grande, etc. Además de divertirse, practicará el ritmo, el acento y la entonación propios de este idioma.

Utiliza aplicaciones

Las apps son envolventes e interactivas, y pueden emplearse fácilmente para complementar el aprendizaje del idioma. Desde el celular, pueden acceder a actividades con las que practicarán vocabulario, números y sonidos, así como juegos e historias interactivas.