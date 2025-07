El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, confirmó que no asistirá a la presentación oficial del proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado por la Municipalidad de Lima, y reiteró que la iniciativa no cumple con las condiciones mínimas para operar.

La presentación de los trenes donados por Estados Unidos está programada para este 14 de julio.

La relación entre MTC y la Municipalidad de Lima se ha visto marcada por discrepancias tras el anuncio del alcalde Rafael López Aliaga sobre la llegada del primer lote de material rodante, donado por la empresa estadounidense Caltrain. Sin embargo, el ministro César Sandoval señaló que el proyecto no resulta viable en su situación actual.

“El MTC quiere que haya mejor conectividad, transporte de calidad y destrabar algunas obras que puedan permitir el desarrollo de tránsito urbano, incluido (...) los trenes que ahora último el señor López Aliaga está trayendo”, declaró Sandoval a Radio Exitosa. No obstante, enfatizó que la iniciativa carece de los requisitos técnicos necesarios.

Falta de infraestructura y advertencias técnicas

Sandoval explicó que, aunque se facilitó el traslado de los trenes a un almacén, su operatividad depende de una evaluación técnica.

“La concesionaria tendrá que evaluar y ver las condiciones de operatividad, y eso tiene todo un procedimiento. No puedo ser irresponsable en decir lo que no corresponde”, señaló.

El ministro detalló las deficiencias del proyecto: “No hay los 13 paraderos que debe haber, no hay cruces de seguridad, no hay cuatro estaciones, no hay la doble vía, no hay nada de eso”.

Además, mencionó que el concesionario ya habría advertido a la Municipalidad sobre estos problemas. “En el documento que ha enviado (...) ya le está haciendo notar todo esto, que no puede haber operatividad si no hay condiciones”.

Respecto a su ausencia en el evento del 14 de julio, Sandoval aclaró que su agenda “ya está comprometida”, pese a haber recibido la invitación.