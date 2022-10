Un grupo de vecinos del asentamiento humano Caja de Agua realiza una protesta en los carriles de la Vía de Evitamiento, en el Cercado de Lima. Los manifestantes rechazan el cierre de una módulo de seguridad, que según ellos, generará que se reporten más robos y asaltos al paso.

La concesionaria Lima Expresa, a través de sus redes sociales, informó de la situación en la Vía Evitamiento pues la protesta del numeroso grupo de ciudadanos provoca congestión vehicular desde el puente Caja de Agua hasta el puente Prialé. Por ello, la empresa pidió a los conductores a tomar sus previsiones.

“En Vía de Evitamiento se registra congestión vehicular desde el Pte Caja de Agua hasta el Pte Prialé, con sentido sur, por presencia de manifestantes en la vía. Tome sus precauciones”, se lee en la publicación en su cuenta oficial de Twitter.

“Es una indignación de parte de toda nuestra comunidad. No nos escuchan. Han cerrado nuestro módulo de seguridad que nos ha costado porque todos hemos colaborado para traerlo. El municipio nos dio el permiso, pero de la noche a la mañana y ayer mandaron a un dirigente para decirnos que Lima Expresa tiene una demanda con la Municipalidad de Lima, y no nos quieren reconocer nuestro derecho a pesar que esta zona es roja”, mencionó una representante de los manifestantes.

“Nos han cerrado con candado nuestro módulo de seguridad. Queremos conversar con ellos y seriamente. No que nos digan promesas. Antes esto era pampa. ¡Qué injusticia!. Hasta el que menos tiene ha dado porque ha costado unos cinco mil soles. Ahora no vamos a tener serenazgo. Esta es zona roja. Han matado a nuestros vecinos. Por qué si la municipalidad nos dio el permiso ahora no. Estamos con la voluntad de querer conversar. Hacemos esto porque no nos escuchan”, agregó en declaraciones para Canal N.

VIDEO RECOMENDADO

Ladrón fue sometido a escobazos por parte de vecinos