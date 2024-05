El psicoterapeuta de familia José Baldeón ha arrojado luz sobre una pregunta que muchas parejas se hacen: ¿Cuánto tiempo de noviazgo es ideal antes de casarse? Basándose en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Emory en Atlanta, Baldeón ha destacado una fuerte relación entre la duración del noviazgo y la estabilidad matrimonial.

Este estudio encuestó a más de 3,000 personas que están o han estado casadas, recopilando información sobre diversos aspectos de sus bodas y matrimonios. “Lo que se ha descubierto es que aquellas parejas que han tenido un noviazgo de 5 años tienen más posibilidades de separarse, como también las que han tenido un año (de noviazgo)”, señaló Baldeón en el programa Encendidos de RPP.

Baldeón destacó que las parejas con noviazgos de entre 2 y 2.5 años son las que muestran mayor durabilidad en sus matrimonios. De acuerdo al especialista, el tiempo de noviazgo es fundamental para la construir la vida en pareja. “no debe ser ni tan corto como para no conocernos, ni tan largo como para aburrirnos”.

Además, la investigación de la Universidad de Emory señala que la convivencia antes del matrimonio no es particularmente beneficiosa. Según Baldeón, “la convivencia prematrimonial no es eficaz, ya que muchos hombres no se comprometen plenamente sin un ritual formal o una firma”, expresó.

Este comportamiento, explicó Baldeón, está influenciado por la formación familiar y el modelo relacional con los padres. “Si yo como hombre he vivido en una vida familiar donde había conflictos o papá y mamá no se relacionaron mucho conmigo, entonces yo no desarrollo confianza”, remarcó.





TE PUEDE INTERESAR