Una doctora que trabaja en el Hospital Rebagliati de la red EsSalud y que se encuentra combatiendo contra el COVID-19 denunció por agresión sexual a su colega, Óscar Jesús Maldonado Quispe, en pleno estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

El lamentable hecho ocurrió el pasado 7 de mayo durante la madrugada, cuando ambos se encontraban en un departamento que compartían en el distrito de Jesús María, debido a que los dos trabajarían en el hospital Rebagliati luchando contra el COVID-19.

Doctora que combate el COVID-19 denuncia a su colega por agresión sexual. (Video: América TV)

Según contó la médico cirujano al programa ‘Cuarto Poder’, ellos se encontraban bebiendo licor debido a que su compañero le dijo que ese fin de semana era su cumpleaños.

“Como yo ya me había dado cuenta que estaba mareada, le dije ‘me voy, me voy’. Y al momento que salía de la cocina, él agarra mis codos, me jala y me bota al piso. Luego recuerdo que él se monta sobre mí y no podía defenderme. Era muy fuerte, yo gritaba, le decía ‘por favor’ y yo gritaba y me defendía”, contó la denunciante con la voz entrecortada.

“El último recuerdo que tengo es que alza el puño y golpea, y ya no recuerdo más”, agrega la doctora sobre el presunto ataque que sufrió.

El hecho fue denunciado ante la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa especializada en violencia contra la mujer por el presunto delito contra la libertad sexual y violación sexual.

Por su parte, el médico denunciado salió a defenderse y negó la supuesta agresión sexual a su compañera. Óscar Maldonado aseguró que las lesiones que presentó la doctora fueron producto de los golpes que se dio contra unos muebles mientras se dirigía a su habitación en estado de ebriedad.

“Eso es totalmente falso y yo jamás ni siquiera he intentado, ni se me cruza la idea. Sé de respeto, sé de principios y ni siquiera se me cruza la idea de intento de violación”, sostuvo el médico acusado por su colega del presunto delito de agresión sexual.