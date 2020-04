La doctora Elizabeth Alvarado Chávez, decana del Consejo Regional III de Lima Metropolitana, del Colegio de Enfermeros del Perú, informó que en la región de Lima hay al menos 106 enfermeras que ha sido contagiadas con el nuevo coronavirus (COVID-19) y denunció que los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) no cuentan con el equipo de protección adecuado.

“En Lima hay 33 mil enfermeras en total. Tengo 106 casos de enfermeras contagiadas. Yo les he llamado a cada una de ellas y me han manifestado que es por la deficiencia de mascarillas. No les daban el equipo completo, me han expresado que una mascarilla da para 15 días”, indicó en un informe de “Punto Final”.

El informe también mostró imágenes del interior de algunos establecimientos de salud. En un hospital del Minsa en Huaycán, el personal de ropería trabaja en medio de basura y con gusanos.

Una enfermera contagiada contó que contrajo la enfermedad en un establecimiento del Minsa, en la zona de Trébol Azul de San Juan de Miraflores, donde laboraba desde hace más de tres años. “Muchas veces estábamos sin el mandilón. Nos daban mascarillas para 7 días y teníamos que cuidarlas”, sostuvo.

Por su parte, Juan Luis Herrera, director de Operaciones del Minsa, dijo en el informe periodístico que el personal que tiene atención directa en áreas COVID-19 se le entrega indumentaria completa, pero en las áreas donde aparentemente no hay pacientes con síntomas respiratorios se usa la bioseguridad convencional.

“En el caso del personal que tiene atención directa en áreas COVID-19, la indumentaria es completa, pero para el tema del triaje diferenciado, para atender en áreas donde aparentemente no hay pacientes que tengan síntomas respiratorios, usamos la bioseguridad convencional, pero reforzada con el tema de guantes y el uso permanente de mascarillas”, indicó.

Comentó que las enfermeras con COVID-19 pudieron haber contraído la enfermedad fuera de sus centros de trabajo.

(Video: Punto Final)