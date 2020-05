La loable acción de un militar que rescató a un perrito atropellado en la Panamericana Norte en medio de la emergencia por el coronavirus, lamentablemente no tuvo un final feliz por falta de apoyo de algunas veterinarias cercanas, por lo que tuvo que tomar una difícil decisión para que el can no sufra más.

Y es que en la víspera un can que fue atropellado y abandonado a su suerte. El animalito se arrastraba con dificultad hacia a un lado de la vía, por la escasa fuerza que tenía tras el impacto. Sin embargo, varias personas que pasaban por el lugar ni se inmutaron y solo siguieron su paso o ruta.

Al percatarse del hecho, un noble militar brindó socorro al perrito, lo cargó y buscó en varias veterinarias cercanas para que lo puedan intervenir y salvar. Las imágenes del rescate se viralizaron en las redes sociales y los cibernautas aplaudieron la acción.

Empero, el miembro de las Fuerzas Armadas del Perú acudió a las veterinarias cercanas, mas no encontró apoyo inmediato.

Se informó que posteriormente, el militar recibió ayuda de una veterinaria, pero ya era muy tarde. Al ver al can quejándose de dolor intenso, el miembro de la Marina de Guerra acongojado y con gran impotencia tuvo que tomar una difícil decisión para que el animalito no sufra más; y en el establecimiento se procedió a la inyección y así cesar el sufrimiento.

