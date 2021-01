La Municipalidad de Punta Hermosa procedió a la clausura de algunos locales en los que se desarrollaban fiestas los fines de semana, pese a que se encuentran prohibidas por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El noticiero 24 Horas detalló que dicho municipio cerró las discotecas IN, Floripa, Dragón y Vocé, y les impuso una multa de una unidad impositiva tributaria por infringir los protocolos de bioseguridad que evitan los contagios de COVID-19.

Josué La Torre, gerente municipal de Punta Hermosa, detalló que dichos establecimientos, en el contexto de la pandemia del COVID-19, pasaron de ser discotecas a restaurantes, pero no cumplieron las normas sanitarias.

“Estamos realizando un procedimiento de fiscalización, efectuando la imposición de una multa, así como la ejecución de una medida complementaria, que es la clausura”, expresó el funcionario.

“Dado que estos establecimientos, que antes eran discotecas y ahora restaurantes, no han cumplido con respetar el distanciamiento, no han cumplido con el uso de mascarillas, no han cumplido con respetar el aforo, es por que ello estamos procediendo de forma inmediata”, agregó.

La Torre remarcó que la medida es temporal y que se procederá a la clausura definitiva en caso los establecimientos persistan en infringir la norma. No obstante, advirtió que el viernes y sábado próximos ejecutarán operativos en Punta Hermosa para evitar la realización de fiestas.

El caso

En las redes sociales denunciaron que la discoteca Floripa, ubicada en Punta Hermosa (al sur de Lima), reabrió sus puertas y realizó una fiesta que congregó varios varios jóvenes. En las imágenes se aprecia que al interior de la discoteca hay varias personas que no guardan el distanciamiento social y no usan la mascarilla.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Sinopharm y AstraZeneca: todo sobre las vacunas que compró el país