El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este miércoles que ya no regirá el horario de inmovilización social (toque de queda) en el país, Indicó que esta medida estará vigente desde que sea publicada la norma en el diario El Peruano.

“Se suspende el toque de queda que existía desde la medianoche hasta las 4:00 de la mañana. Esto queda anulado, y por lo tanto no hay más toque de queda en nuestro país. Esto tiene consideraciones sanitarias, se ha hecho una evaluación desde hace varios días”, señaló el funcionario en diálogo con Canal N tras participar en la sesión del Consejo de Ministros.

“El impacto del toque de queda en medidas sanitarias es conveniente retirarlo. Esto es a partir de que sale el decreto supremo que es el día de mañana [jueves 27 de enero]”, añadió.

Al ser consultado respecto de por qué el Gobierno tomó esta medida cuando aún se reporta el incremento de contagios por coronavirus debido a la tercera ola, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), respondió que aún no se registra un aumento en la cifra de muertes a causa de esta enfermedad.

“Justamente si no hay mayor letalidad es porque tenemos una importante cantidad de la ciudadanía vacunada sino sería mucho más complicado, pero los contagios siguen aumentando. ¿Qué es lo que nos va a frenar de que no se sigan disparando los contagios? Primero, la doble mascarilla el distanciamiento social, evitar aglomeraciones excesivas y sobre todo la aplicación de las vacunas en particular de la dosis de refuerzo, que protege hasta un 75% la posibilidad de contagiarse”, agregó el ministro.

Cevallos insistió en la importancia de la aplicación de la tercera dosis de la vacunación contra el COVID-19. Indicó que en la norma que saldrá publicada especificará el nuevo tramo de edad al que se le exigirá la dosis de refuerzo para el ingreso a espacios públicos cerrados, que fluctúa entre los 40 y 48 años.

“Lo que estamos haciendo es alentar la tercera dosis, por eso hemos bajado a 40 años el rango de edad para ingresar a los lugares públicos cerrados, y también porque el incremento de contagios que se vienen desarrollando justamente nos hace poner frente a le necesidad de manejar esto con la objetividad necesaria”, dijo.

“Es decir, nos planteamos: cerramos la circulación de personas muy temprano ¿qué nos generaría esto? Esto nos generará mucha aglomeración cuando los contagios están muy altos, Entonces, vamos a relajar la situación en el sentido en que la gente tenga más tiempo para volver a la casa, que no tenga que correr a hacer compras. Por eso, se tomó esta decisión responsable, pensamos que mantener el toque de queda de cero horas hasta las 4 horas no nos va modificar sustancialmente el incremento de contagios, pero sí queremos evitar la aglomeración y no golpear la economía”, remarcó.

