La problemática generada por las papeletas de tránsito impuestas en Magdalena del Mar, sigue causando conflictos, pese a que parecía solucionada.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima actualizó el conteo de los puntos que fueron descontados del récord de los conductores perjudicados con las multas colocadas de manera irregular.

La entidad municipal informó que esta actualización fue entregada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a fin de que proceda con la restitución inmediata, a manera de justicia para los afectados por la cuestionada medida.

Según se confirmó, la actualización de los puntajes en el récord de los conductores procede tras la declaración de nulidad de 56 040 papeletas colocadas en Magdalena.

La Municipalidad de Lima determinó que las evidencias remitidas originalmente por este municipio distrital no acreditaban las condiciones técnicas y procedimentales exigidas por la ley para la colocación de las multas, lo que había sido denunciado por los afectados,

Denuncia

En este marco, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, anunció que su comuna demandará a la Municipalidad de Lima y al SAT capitalino para conseguir la devolución del dinero que vecinos pagaron por las papeletas impuestas.

“Hemos ganamos esta batalla, ahora toca la siguiente: que les devuelvan el dinero a quienes ya pagaron. Por ello, presentaremos una demanda judicial contra la Municipalidad de Lima y el SAT, para que cumplan con la devolución”, afirmó.

Allison aseguró que su comuna seguirá con todas las acciones necesarias “para asegurar que ningún ciudadano sea perjudicado”.

Lima se había negado, en todo momento, a anular las papeletas, señaló el burgomaestre.