La Policía Nacional reveló que en una habitación de un hostal de San Juan de Lurigancho, se halló el cuerpo sin vida del suboficial Darwin Condori Antezana, además, se encontró una carta escrita a mano presuntamente por él, donde se despide de sus familiares, sin mostrar arrepentimiento por el crimen de Sheyla Cóndor.

De acuerdo con los investigadores, antes de quitarse la vida, el presunto feminicida dejó un mensaje y firmó las hojas, luego las colocó en un aparador, al lado de la puerta de la habitación. Encima de las páginas, encontraron su placa de policía y otros documentos.

“Las pesquisas que están desarrollándose dan cuentan de que hay una carta, en donde se despide de sus familiares, pero para mí, por la experiencia que tengo, esta persona denota un perfil criminal, porque nunca se arrepiente de lo que hace con Sheyla, solo se despide de su familia”, sostuvo el jefe de la División de Investigación de Homicidios, el coronel Ricardo Espinoza Cuesta.

El coronel señaló que esa era la información que manejaban hasta el momento, y que posteriormente, se confirmará con las pericias de grafotecnia y el informe final de necropsia.

“Lo único que le quedó fue decidir quitarse la vida. Las características de esta segunda escena, constituida por el suicidio, refuerzan el análisis. Encontramos una carta en la que se despide de sus familiares, pero eso será confirmado con las pericias grafotécnicas y los informes finales”, expresó.

Imágenes exclusivas muestran hallazgo de Darwin Condori en hotel de SJL. Video: Panamericana.

Jefe de Homicidios de la PNP admite que no respetaron protocolo en lugar donde hallaron el cuerpo de Darwin Condori

La necropsia que realizaron al cuerpo de Darwin Condori Antezana, principal sospechoso del asesinato de Sheyla Cóndor, indicó que la causa de la muerte del suboficial fue por ahorcamiento, “prácticamente” un suicidio, de acuerdo con las declaraciones del jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, coronel Ricardo Espinoza.

El coronel Espinoza señaló que la escena que encontraron los efectivos en la habitación del hostal donde se halló el cuerpo de Condori, tiene elementos que similares a una escena de suicidio.

“Conforme a las imágenes que se ha encontrado, se le ve suspendido, tiene un surco único que lo que refleja es la suspensión. Además, tiene un corte en la muñeca de la mano izquierda. Aparte, hay una carta. Entonces, todos esos elementos realmente lo que te van a reflejar es que ha habido la decisión de autoeliminarse”, sostuvo a RPP.

Además, dijo que el protocolo que realizaron los policías en la escena no fue el adecuado. Por ese motivo, no descarta que los agentes sean investigados.

“Desde mi punto de vista, ahora teniendo la información, definitivamente que no (se respetó el protocolo)”, expresó.

Tras lo dicho por el abogado de la familia de la víctima, no descarta la posibilidad que el presunto feminicida haya sido asesinado.

Además, Espinoza comentó que luego de la necropsia, se supo que Condori había fallecido hace seis horas y en su carta de suicidio solo se dirigió a sus familiares, sin expresar ningún arrepentimiento por la muerte de Sheyla Cóndor.

“He atendido a los padres en mi oficina, le he explicado la metodología de investigación que estoy desarrollando como jefe de Homicidios. Le he compartido la información que manejamos y definitivamente aquí en la División no existen actos irregulares porque nosotros investigamos muertes”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: