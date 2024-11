El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció este martes sobre la situación legal de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva en el caso “Waykis en la sombra”.

Salhuana subrayó que, de producirse una fuga, la Policía Nacional será responsable de ubicarlo y detenerlo.

“El hermano de la presidenta está inmerso en una imputación de tipo penal. Tengo entendido que están a la espera de la resolución del juez Concepción Carhuancho para el tema de la prisión preventiva. El juzgado dispondrá lo que corresponde y, si se fuga, la policía tiene que encargarse de capturarlo”, declaró ante la prensa.

Nicanor Boluarte fue visto por última vez el domingo 17 de noviembre, cuando participó virtualmente en la audiencia desde un vehículo en movimiento. Sin embargo, no se conectó este lunes durante la lectura de la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien evaluaba el pedido de prisión preventiva.

Durante la audiencia, su abogado, Luis Vivanco, no pudo informar sobre su paradero. “Voy a comunicarme con él, señor magistrado”, respondió inicialmente. Minutos después, admitió: “No, señor magistrado, todavía no he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”.

Este martes 19, Nicanor Boluarte tampoco estuvo presente en la audiencia. La incertidumbre sobre su ubicación aumenta las sospechas de una posible fuga.

Salhuana reiteró el respaldo de su bancada para que las investigaciones continúen sin interferencias. “La posición de APP ha sido siempre, y seguirá siendo la misma. Aquel funcionario público, cualquier ciudadano que cometa un delito, tiene que ser sometido a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en su momento, respetando el debido proceso, sancionará como corresponde”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR