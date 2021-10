Un insólito hecho ocurrió en el llamado ‘mes de los milagros’. Un delincuente se arrepintió de su acto delictivo y decidió devolver el cáliz que robó en una parroquia, el cual estaba valorizado en seis mil soles.

El robo se registró en la Parroquia San Juan XXIII, ubicada en el Callao, hasta donde llegó de regreso el cáliz enviado por delivery por el propio delincuente.

En la bolsa que recibió el sacerdote, se encontraba el cáliz robado y dos mensajes que habría escrito el presunto delincuente. “Padre, lo siento, estoy arrepentido. Tengo una hija y necesitaba. Por favor, no quiero dejarla sola, no me denuncie. Perdóneme, se lo pido de rodillas. Dios me perdone, tenga compasión”, se lee en una de las cartas.

Delincuente arrepentido pide delivery y devuelve cáliz que robó a parroquia. (Foto: Gonzalo Córdova /@photo.gec)

Asimismo, en otra de las misivas el delincuente contó que su hija lo vio todo y le pidió que devuelva el objeto robado. Además que al verse en cámaras, pues el hecho había sido registrado por los dispositivos de seguridad ubicados en la parroquia, decidió retroceder y arrepentirse de su acto.

“Es una gracias de Dios que esta persona haya tomado esta decisión, ya que estar en la gracia de Dios significa estar con Jesús”, expresó el sacerdote en una entrevista para el noticiero ‘Buenos Días Perú'.

Vale indicar que el delincuente no fue identificado, pero el sacerdote asegura que lo han perdonado y que tendrán mayor seguridad en los ingresos al recinto.

Exteriores de la parroquia donde ocurrió el robo del cáliz valorizado en 6 mil soles. (Foto: Gonzalo Córdova /@photo.gec)

