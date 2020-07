El último miércoles, el sacerdote Omar Sánchez encontró a una bebé en la puerta de la Asociación Bienaventuranzas en Villa María del Triunfo, y decidió bautizarla como María Magdalena por coincidir con el día de celebración de la santa de la religión católica.

“La niña estaba muy limpiecita, cambiadita y bañadita. Dentro del moisés había una lata de leche de fórmula, pañales, pañitos húmedos y ropa de cambio”, dijo el padre a ‘Al estilo Juliana’.

“No podía permitir que vivas el infierno que yo vivo”: Carta de madre que abandonó a su bebé (VIDEO)

Dentro de la cuna de tela, en donde estaba la pequeña, había una carta escrita a puño por la madre de la bebé, a quien le pidió perdón por su acción.

¿Qué decía la carta?

“Querida hija, te pido perdón por lo que acabo de hacer. No podía permitir que vivas el infierno que yo vivo. Espero que mi Dios pueda perdonarme”, leyó Omar Sánchez en el mencionado programa.

En la carta, la progenitora también le pidió disculpas al sacerdote por dejar a su bebé. “Sé que con ustedes estará mejor, por favor, cuídenla”, finalizó la mujer.

¿Cómo reaccionó el sacerdote?

El padre Omar se puso a llorar y rezó a Dios por la madre, quien estaría pasando por fuertes problemas que la obligaron a tomar una difícil decisión.

“Cuando leí esta nota me puse a llorar, me acerqué a Dios, me puse santísimo para rezar por esa mujer”, narró.

¿La bebé se quedará con el padre?

Según el programa conducido por Juliana Oxenford, Sánchez avisó al Ministerio de la Mujer y se determinó a que se quede en la asociación hasta que duren las investigaciones.

