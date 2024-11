Un intento de robo se convirtió en una pesadilla tecnológica para un delincuente de 18 años identificado como Paul Quiñones Vázquez. Tras sustraer un iPhone en la avenida Ejército de Miraflores, el sujeto no contaba con que el GPS integrado en el dispositivo sería su perdición.

La víctima, tras sufrir el robo, acudió de inmediato al centro de monitoreo de la municipalidad de El Agustino para solicitar ayuda.

Gracias a la tecnología de geolocalización, los serenos, en coordinación con el escuadrón verde de la Policía Nacional, iniciaron una intensa persecución del mototaxi en el que se desplazaba el ladrón.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los efectivos municipales interceptaron al sospechoso tras varias cuadras de seguimiento. A pesar de negar inicialmente su participación en el delito, la evidencia fue contundente: el iPhone robado fue hallado oculto en el asiento del conductor del mototaxi, junto a otras pertenencias de la víctima.

La agraviada, visiblemente aliviada, reconoció a Quiñones Vázquez como el autor del robo y agradeció la rápida intervención de los serenos de El Agustino.

“Me acerqué al área de serenazgo, para que me puedan ayudar, y gracias a Dios me apoyaron. Quiero agradecer al serenazgo de El Agustino que hoy me apoyó”, expresó la mujer.