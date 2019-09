Delincuentes armados le roban a policía en plena calle (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estaba en su día de descanso fue asaltado por delincuentes en la cuadra 2 de la calle Mariano Angulo, en el distrito de Comas.

Una cámara de seguridad registró el momento y las imágenes fueron difundidas por Latina. Se observa que el agente policial caminaba por la vereda cuando fue interceptado por un malhechor que es seguido por su cómplice que baja de una mototaxi para ir detrás del policía.

Uno de los facinerosos le apuntó con una pistola en la cabeza y la víctima no tuvo más opción que no mostrar resistencia para no poner en peligro su vida.

Tras obtener el celular del policía, los malhechores se subieron al mototaxi y escaparon con desfachatez. Luego del acto delincuencial, el policía acudió a la comisaría en donde trabaja y atraparon a los sospechosos que tenían dos réplicas de armas de fuego y el celular de su víctima.

Los vecinos de la zona contaron que la zona es insegura. "Todo el tiempo asaltan acá en esta cuadra. A mí hija también le robaron 12 mil soles", contó un residente de la zona.