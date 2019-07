Denuncian que policía difundió video de abuso sexual contra joven (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En Cañete, una joven denunció que un ciudadano venezolano abusó sexualmente de ella, le robó su dinero y la extorsionó con difundir un video que él grabó del momento de la violación.

La denunciante contó que el abuso contra su persona se dio el 6 de abril y que hizo sus manifestaciones ante la policía días después, el 10 de abril.

"Yo hago esta denuncia. Me robó 620 soles y una billetera de marca Louis Vuitton. El 10 de abril me llega un video donde se me mostraba. Este sujeto me había grabado cobardemente", contó la mujer.

Además señaló que se encontraba en estado de ebriedad cuando se presentó a relatar cómo sucedieron los hechos, por lo que cuestionan su versión, explicó.

Denuncia contra policía que habría difundido el video

La Policía Nacional del Perú comunicó a la Fiscalía Provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cañete la denuncia que interpuso la joven contra un efectivo policial por haber difundido en redes sociales el video que mostraba el abuso.

La denunciante contó que entregó el video al agente policial el 10 de abril como prueba del delito contra su persona, sin embargo este empezó a ser difundido.

Ahora la Fiscalía viene investigando al policía por el delito de violación a la intimidad y difusión de videos de contenido sexual.

La ministra de la Mujer Gloria Montenegro dio a conocer que un abogado del Centro de Emergencia Mujer de Cañete ya pidió los datos del agente que atendió a la víctima.