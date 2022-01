El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la modificación del tiempo de aislamiento (descanso médico) que se otorgará a las personas contagiadas de coronavirus (COVID-19) en Lima, Callao y regiones que regirán desde hoy 14 de enero. Esta decisión se da a conocer ante la tercera ola de la pandemia en el país y el incremento de casos de la variante Ómicron.

A través de la Resolución Ministerial 010-2022-MINSA, publicada la noche del último jueves, el sector Salud informa de la modificación del Documento Técnico: Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial 834-2021/MINSA.

A continuación detallaremos los días de cuarentena que rigen desde este viernes 14 de enero:

Tal como lo había anunciado el ministro de Salud, Hernando Cevallos, las personas sospechosas, probables o diagnosticadas con COVID-19 que viven en Lima y Callao, así como en aquellos lugares con predominio de variantes de preocupación de baja virulencia (tipo Ómicron), ahora tendrán una cuarentena 10 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas .

. En los pacientes asintomáticos , el aislamiento se mantiene hasta 10 días transcurridos desde la fecha que se tomó la muestra para PCR o prueba de detección de antígeno para diagnóstico.

, el transcurridos desde la fecha que se tomó la muestra para PCR o prueba de detección de antígeno para diagnóstico. Mientras que, la duración de la cuarentena para los contactos del caso sospechoso es 10 días, pero podría ser de 7 días si la persona contagiada sale negativa en una prueba molecular tomada al quinto día del aislamiento .

. En caso de las regiones, la persona considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, y no requiera de hospitalización se dispone que el tiempo de cuarentena será de 14 días, contados a partir del inicio de la fecha de inicio de síntomas.

ATENCIÓN: 10 días durará la #cuarentena de las personas con #COVID19 en Lima Metropolitana, Callao y regiones con predominio de variantes de baja virulencia, tipo ómicron #LaSaludEsTuDerecho



✅ Más información en: https://t.co/726e2XQIe5 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 14, 2022

¿Por qué se redujo el aislamiento en Lima y Callao?

El ministro Cevallos señaló que esta medida de reducción fue dispuesta en Lima Metropolitana y Callao porque “es donde hay prevalencia de Ómicron superior al 80%, cosa que no sucede hasta ahora en otras regiones del país”.

Sin embargo, Cevallos no descartó que en una próxima fecha también se incluya a otras regiones bajo esta reducción de los días de aislamiento. “Esto no quiere decir que no se vaya a incrementar el ómicron en otros lugares”, afirmó.

“La disminución no es un tema mecánico, si el paciente tiene fiebre o complicaciones, obviamente necesita una reevaluación de aislamiento. Esta es una decisión en función a la experiencia que tenemos, no solo acá sino en el extranjero”, añadió Cevallos.

Un último reporte del Minsa informó que a la fecha un total de 203.255 personas fallecieron a causa del COVID-19. Además, detalló que el número total de personas infectadas llega a 2′473,709.

VIDEO RECOMENDADO

El alza de contagios debido a la variante ómicron preocupa al sistema de salud. Por ese motivo el Minsa agiliza estrategias para contener los contagios y evitar un colapso.