Desfiguran a venezolana con un pedazo de vaso en Chorrillos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Estefany Astudillo (20) es una joven migrante venezolana a la que le desfiguraron el rostro al asistir a una reunión en Chorrillos el último sábado. Tiene un total de cinco cortes en parte del rostro.

Todo comenzó días atrás cuando ella echó del lugar que habitaban con su novio, a los amigos de éste, entre ellos a la pareja de uno de sus amigos, Allison Katia Gutiérrez Medina (30)

La ciudadana venezolana narró que esa fue la persona que la atacó tras una discusión en la fiesta donde asistieron.

"A través de la gente me lanza eso (el líquido de cerveza), yo como que me arrimo, me quito los lentes, me empuja y ahí como entre las dos que nos abalanzamos, ella no suelta el vaso, y me lo pega varias veces en la cabeza, ocasionándome esta herida que tengo acá, desfigurándome el rostro", comentó la joven.

Estefany tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Allison fue detenida por la Policía y está en la Depincri de Chorrillos y en las próximas horas será derivada al Ministerio Público.

"No tengo a nadie acá, estoy sola", comentó la joven venezolana.