La Municipalidad de Miraflores realizó esta mañana la limpieza y desinfección de los exteriores del hotel Colón, luego de que un grupo de peruanos repatriados de Londres permanecían en el hospedaje en cuarentena por el COVID-19.

El gerente de Seguridad Ciudadana del municipio, Abdul Miranda, señaló que se procedió a desinfectar todas las veredas del perímetro del hotel.

Recordemos que un grupo de peruanos repatriados de Inglaterra que venía cumpliendo con el aislamiento obligatorio en un hotel de Miraflores fue evacuado en ambulancias en medio de la crisis a consecuencia del coronavirus.

América Noticias tuvo acceso al video en el que se observa a varias personas ingresando en vehículos de salud en los exteriores del hotel Colón durante la noche del último lunes.

La mujer quien grabó las imágenes aseguró que las personas trasladadas dieron positivo a la prueba del COVID-19.

“Cuando llamé a (recepción) para decir si estaba infectada, me dijeron usted no. A usted no le pasa nada... pero de otros cuartos sí están infectados”, mencionó.