Detienen a cinco integrantes de banda 'Los chamos colectiveros' en San Juan de Lurigancho (VIDEO)

Cinco integrantes de la banda delictiva 'Los chamos colectiveros' fueron detenidos por los miembros de la Policía Nacional cuando acababan de asaltar a un joven en la puerta de su casa en la urbanización Zárate en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con 'América Noticias', los sujetos serían de nacionalidad venezolana y se movilizaban a bordo de un automóvil de color negro para cometer sus fechorías.

Ellos despojaron de sus pertenencias a un ciudadano, quien prefirió mantener su identidad en reserva, cuando estaba por ingresar a su vivienda cerca del parque Antúnez de Mayolo.

"Uno desde dentro del carro, me apunta con un arma de fuego y se baja otro del carro. Me dice: 'quédate quieto que te voy a matar' y se baja el otro y me dice: 'dame lo que tienes'. En mi mano tenía mi teléfono", mencionó la víctima.

Se conoció que un testigo anotó la placa del auto y, posteriormente, denunció el hecho en la comisaría de Zárate. En tanto, los efectivos tras lograr detenerlos, hallaron al interior del vehículo varios objetos como rótulos para realizar colectivos, la réplica de un arma de fuego, chips de celulares presuntamente robados, guantes y demás.

Solo de los cinco detenidos, uno portaba un carnet de solicitante de refugio, los demás estaban indocumentados.