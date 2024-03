Fanny Chuquimamani, campeona de Dota 2 en los Panamericanos 2023: “Ser proplayer me ha empoderado”

Fanny Chuquimamani Chávez, también conocida como ‘Bambú' en el mundo de los videojuegos, ha dejado una huella imborrable en el gaming nacional. Ella junto a sus cuatro compañeras representaron a Perú y lograron ganar el campeonato femenino de Dota 2 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La joven ingeniera comercial, a sus 25 años ha logrado abrirse paso en los e-sports y demostrar que cada vez son más mujeres las que incursionan y triunfan en el mundo de los videojuegos. ‘Bambú' conversó con este medio y nos contó cómo es que ser gaming profesional la empoderó.

¿Cómo te sientes al ser una figura destacada del gaming femenino en Perú?

La verdad estoy muy orgullosa porque siento que yo con mi equipo, siendo mujeres, hemos logrado una participación muy bonita durante el año 2023 (...) Es muy bonito destacar en algo siendo figura femenina y también estoy muy agradecida por el apoyo que nos dieron.

¿Qué significó para ti ganar con tu equipo el torneo de Dota 2 en los Panamericanos de Santiago?

En mi caso yo ya voy participando en torneos femeninos de Dota ya mucho tiempo, creo que desde el 2018, más o menos, donde habían torneos así pequeños para la comunidad femenina. Tener este tipo de victorias (Juegos Panamericanos Santiago 2023)con este tipo de alcance que se llegó es muy emocionante y siento que fue lo mejor que me ha pasado.

Es algo que, de lo cual tus familiares, tus amigos cercanos, amigos que ni siquiera tengan idea de qué es Dota, te hayan saludado, te hayan felicitado por este logro. La verdad se siente muy bonito.

¿Cuánto tiempo llevas como jugadora proplayer?

Como proplayer, recién el año pasado, pero así como una jugadora, como decirla, amateur, que participa en lo competitivo, ya desde el 2018, como te digo, eran torneos organizados por Land Center, incluso uno que fue un poquito más grande, que fue el 2019, si no me equivoco, en Lima.

La Copa Sand King, ahí ya fue como que un poquito más nacional, porque ya venían participando chicas de todos lados. Anteriormente fueron, pues solamente en la región del equipo, pero es 2019 fue nacional, y fue ahí donde se se conoció un poquito más del Dota femenino en sí.

Tengo entendido que comunidad puede ser algo ‘tóxica’ ¿Qué desafíos enfrentas cómo mujer en el mundo del gaming?

Fueron especialmente los comentarios, El ‘hate’ y todo esto, ya que, como verás, no hay, actualmente no hay, bueno, en la región de Sudamérica, una chica 9K o 10K en Dota, que eso significa estar a la altura de otros jugadores.

Los comentarios que hacen son un poco machistas, y creo que eso ha sido uno de los obstáculos más fuertes que yo y las chicas hemos enfrentado, comentarios negativos.

¿La ‘toxicidad’ en el gaming se ha mantenido o se redujo con sus logros en los e-sports?

El año pasado sí fue muy bonito, la mayoría de comentarios que nos decían o el apoyo que nos brindaba. No era tanto (las críticas), sí como hay lo bueno, siempre hay lo malo. Entonces, creo que siempre va a estar ahí el ‘hate’, pero obviamente hubo cosas más positivas que nos dijeron.

Se sabe que la comunidad femenina en los videojuegos es reducida y que la región puede que lo sea más. ¿Qué falta para que más mujeres participen en los e-sports?

Más que no haya mujeres, es el apoyo que se les brinda. Por ejemplo, yo como estuve bastantes años ya en esto del Dota femenino, en lo personal siento que no hay mucho apoyo o mucha inversión hacia nosotras en el ámbito gamer. Personalmente siento que es eso, porque si el apoyo estuviera ahí, si hubiera ligas femeninas, yo siento que el Dota femenino ya se hubiera ampliado un poco más, porque desde el año que estoy en esto conocí a muchas chicas que eran buenas, tenían potencial, tenían para destacar y salir adelante, así como mi equipo, pero dado que no se daba ninguna oportunidad o ligas femeninas para nosotras, fueron ya como que cambiando sus rubros. Literalmente dejando el Dota femenino competitivo totalmente.

¿Carencia de patrocinadores o eventos que impulsen la participación femenina en los e-sports?

Tanto eso como organización, porque los de hombres lo hacen organizaciones grandes como ESB, muchas de las ligas grandes. una de las organizaciones que sí ha optado por nosotras es la Global eSports, que gracias a la Global, así como viene el Dota competitivo masculino, también hay el femenino y gracias a eso también se dio lo e los Panamericanos y lo de Riyadh, que fue el año pasado, en diciembre.

¿Te dedicas únicamente al gaming profesional?

Me gradué como ingeniería comercial y actualmente estoy sacando mi tesis para titularme como licenciada. Actualmente hago mi tesis y jugando (de manera profesional), más ahora que tenemos un apoyo grande.

Cuéntame de tu familia. ¿Tuviste el apoyo de ellos desde que comenzaste, desde que les dijiste que querías dedicarte al gaming profesional?

Sí, el apoyo siempre está más aún de mi familia. Ellos siempre me han apoyado en cada decisión que he tomado. Ellos saben que yo ya voy jugando mucho tiempo. Me agrada que lo tomen de una manera muy bonita.

Ellos siempre han estado ahí, lo más lindo que fue cuando nos fuimos de Chile a Riyadh y mis padres que ni siquiera saben cómo funciona el Dota han estado viendo todos mis juegos. Mis hermanos, que sí conocen un poquito más del Dota, les explicaban de cómo era, y todos estaban ahí mirando una pantalla, viendo como jugábamos y ganábamos. O sea, la emoción era grande. Que te lleguen los mensajes ahí después de una post-partida, diciéndote felicitaciones.

Y regresaron como campeonas

Creo que la mayoría de nuestros familiares nos recibieron con flores.

¿Sientes que tu participación en los videojuegos y ahora que triunfas como pro player te ha empoderado?

Sí, de hecho, así como hay bastantes proplayers chicos, siento que a nosotros también nos ha empoderado bastante y aún más a las cinco. Aparte de que nos hayan empoderado, frente a las comunidades, frente al público y hacia nosotras. Nosotras mismas tenemos una motivación muy grande. Y queremos llegar a ser mejores, la verdad. Gracias a todos.

¿Qué significa el Día de la Mujer desde tu visión como jugadora profesional?

Yo creo que más que celebrar un día, se conmemora, porque a la mujer el resto del año es especial y debe ser valorado así como tal.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres o niñas que quisieran convertirse en jugadoras profesionales y conseguir lo que has logrado?

Que persigan su sueño, así como hubo una oportunidad para nosotras, lo van a ver para muchas chicas más, y más aún si son adolescentes y quieren dedicarse a esto. Creo que van a ver muchas más organizaciones brindándoles este mismo apoyo. El gaming femenino no debería morir, e incluso debería crecer aún más para que nuestra presencia se sienta más en los e-sports.

Sobre el tema de la organización, me comentaste que ya no son Infamous Astra, sino que ahora son Mad Queens. ¿Qué pasó?

Nosotras culminamos nuestro contrato con Infamous Astra y tuvimos una reunión con la organización Mad Kings, las cinco de nosotras estuvimos de acuerdo, y la verdad es que está aportando mucho (...) También estamos participando en ligas mayores contra los equipos más fuertes a nivel nacional e internacional. Estoy muy agradecida.

Nos dio una gaming house y actualmente acá nos encontramos las cuatro chicas, estamos viviendo juntas casi un mes, solo faltaría Azumi, quien está en Arequipa ahora pero va a venir también.

¿Cómo funciona esto de la gaming house? ¿Es un espacio que solo dedican a entrenar? ¿O también realizan sus actividades cotidianas?

La verdad siento que es mucha ventaja, porque nosotras todos nuestros entrenamientos eran online. Y ahora que nos encontramos en la casa. Tenemos un horario de comida, horarios de entrenamiento y horarios en los que cada una puede mejorar su skill individual jugando. En las mañanas. Avanzo un poco de mi tesis y en las tardes ya tenemos las prácticas grupales y en la noche un poco más libre.

¿Cuántas horas al día dedican al entrenamiento?

Creo que son tres a cuatro horas como grupo e individualmente depende de cada una. La mayoría de nosotras estamos jugando cinco o seis horas.

TE PUEDE INTERESAR