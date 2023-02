El alcalde de La Molina, Diego Uceda, responde en la siguiente entrevista acerca de sus planes de gobierno local, el ‘muro de la vergüenza’ que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó derribar en enero de este año, el proyecto de reglamento para inmuebles de interés social del Ministerio de Vivienda, entre otros asuntos.

¿En qué aspectos se ha enfocado en mes y medio de gestión municipal?

En primer lugar, revertir el forado de 96 millones de soles. También encontré 780 contratos CAS indeterminados, firmados entre 18 y 22 de diciembre del año pasado. Además, descubrí que gastaban 5 millones de soles en regar jardines con agua potable. Estoy solicitando a la Contraloría una auditoría de los últimos 10 años, cuatro del alcalde (Álvaro) Paz de la Barra y seis de (Juan Carlos) Zurek.

¿Qué estrategias tiene contra la inseguridad ciudadana?

Antes de la pandemia había 550 efectivos de serenos, ahora tengo 320. He encontrado una Central de Seguridad Integral (CSI) que funcionaba solo el 40 % de pantallas por falta de aire acondicionado. He encontrado un municipio en ruinas. Estamos renovando el Serenazgo y estoy viajando a Corea para recibir una donación de cámaras con reconocimiento facial.

Ya transcurrió más de un mes desde que el TC ordenó derribar el muro que separa a La Molina de Villa María de Triunfo (VMT). ¿Va a acatar la resolución?

Ya recibimos la resolución del TC que ordena retirar la pirca, mal llamado muro de la vergüenza. Hemos solicitado al tribunal algunas aclaraciones y, de ser el caso, acudiremos a los tribunales internacionales, pero vamos a defender nuestro parque ecológico.

El tiempo está corriendo...

Ya está corriendo el plazo de 180 días, es cierto, pero como hemos encontrado la municipalidad no tengo recursos para botar la pirca, porque no es un muro, es una pirca. ¿Esos 3.5 kilómetros de pirca con qué plata lo voy a tirar?, no lo sé, ¿quién lo va a recoger?, no lo sé. De repente se me ocurre empezar a solicitar que traigan abajo todas las pircas que hay en el Perú, o empiezo a recolectar firmas con el descontento de los vecinos. En fin, hay una serie de artilugios.

¿Cuál es el plan de la municipalidad para evitar el tráfico de terrenos en la zona?

El tráfico de terrenos es en lo que han debido pensar los señores tribunos... He conversado con el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Américo Guevara, con quien haremos un proyecto de reforestación de 50 hectáreas y contrarrestar a los traficantes de terrenos. El TC debería pensar en ello, no solo entre ricos-pobres; rubios-cholos; VMT-La Molina.

¿En qué nivel de avance va el proyecto del túnel que conecté La Molina-Miraflores?

Esta obra debió hacerse en 2015; ahora va a costar, probablemente, el doble, pero hay que hacerla. Ya está en manos de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de Lima Metropolitana. Conversé con José Salardi, presidente de Proinversión, y estamos en búsqueda da la empresa constructora. Calculo que esto debe empezar en seis meses, porque queremos acabarla en mi gestión. Es una obra monumental que atraviesa cinco distritos, empieza en la cuadra 11 de la avenida Ferrero, pasa por el Cerro Centinela, llega al Club Árabe Palestino, va por debajo de las avenidas Angamos-Primavera hasta Miraflores.

En lo inmediato, ¿qué proyecto de solución tiene para facilitar la transitabilidad en el distrito?

Tengo un plan B, un proyecto para hacerlo en 100 días. Es un paso a desnivel desde la avenida Separadora Industrial hasta Los Quechuas, y de ahí salir por la avenida Canadá. Lo hago con un puente Bailey. Eso va a ser un paliativo mientras voy construyendo el túnel.

¿La Molina está de acuerdo con el proyecto de reglamento del Ministerio de Vivienda para construir inmuebles de interés social

La posición de La Molina es que no puede haber edificios de más de cuatro o cinco pisos. La Molina es un terreno arenoso, es el terreno más sísmico de toda Lima. Si tengo dos salidas, que son al mismo tiempo entradas, imagínate un proyecto de 3 mil viviendas: colapsa La Molina, el agua potable, el tránsito.

¿La oposición es, básicamente, por el tema geográfico?

El tema geográfico es importantísimo. Lo que pasa y lo digo con toda franqueza, sin miedo y en voz alta: ‘a mí no me rompe la mano ninguna constructora ni ningún urbanizador’. Lo que pasa es que los terrenos en La Molina son caros. Quieren venir a vivir en La Molina, por la tranquilidad, ecología, poca peligrosidad.

Diego Uceda

Empresario y político. Fue regidor por Lima, del 2007 al 2010. Consultor especialista en diplomacia reputacional y asesoría a empresas. Milita en Renovación Popular. Tiene estudios de Derecho en la USMP.