América Noticias difundió un video del odontólogo Christian Gerardo Quispe Culqui (37), pidiendo a su familia que pague por su rescate tras ser secuestrado el 18 de abril. Él fue hallado muerto el último lunes en el Km 31 de la Panamericana Sur en Lurín.

“No hagas alguna tontería. No llames a la policía. No metas a nadie. No al gobierno. Nada, por favor. Haz lo que ellos digan. Ellos saben que tú eres policía, papá. Ellos saben dónde mi hijo está jugando, dónde estudia”, se le oye decir.

“Por favor, hazlo por mí y por mi familia, papá. Reúne el dinero, por favor. Sácame de esto, por favor, papá. Mi vida depende de ustedes. Ayúdame, por favor, ayúdame”, pide muy nervioso.

El escalofriante video del odontólogo pidiendo que lo rescaten de secuestradores antes de ser asesinado

En las imágenes difundidas, se puede ver que los secuestradores le colgaron un cartel con una frase amenazante: “Paguen si no se muere”, la fecha es la misma del día del secuestro y la hora de la grabación sería las 10:24 p.m.

El matinal también emitió otro video donde se ve cómo la víctima es torturado por sus captores. Los sujetos querían 100 mil soles para dejar en libertad al dentista.

“Señora, yo soy quien tengo a su hijo. Lo único que les pido es que colaboren por las buenas para que su hijo no sufra las consecuencias. Ya sabemos que su esposo es policía retirado. Eso, no le servirá de nada. Si llegan a llamar a la policía o algo por el estilo, su hijo se muere inmediatamente, lo mejor sería que nos entendamos bien porque sino su hijo se va a morir, si llegan a cometer un error”, es uno de los mensajes amenazantes que los delincuentes enviaron a la familia de Christian Gerardo.

Exige justicia

Por su parte, la viuda del odontólogo exige justicia. “Yo no voy a parar hasta que se de con todos los delincuentes y cara a cara ver como los meten a la cárcel”.

Ella indicó que el 18 de abril su esposo salió de su casa al mediodía y la última vez que habló con él fue a las 3 de la tarde. “Nos comunicaron que encontraron su vehículo en una zona alejada de aquí y él no se encontraba. Nosotros recibimos mensajes solicitando un monto de dinero para su liberación”.

“Me tortura pensar qué le han podido haber hecho todos esos días en el cual ha estado él solo. Esto no se puede quedar así. Mi esposo merece que le hagan justicia”, aseveró.

Ella tiene la certeza que los responsables detrás del secuestro y asesinato de su esposo son extranjeros “Tengo entendido que son venezolanos. No tengo sospechas directamente de nadie”.