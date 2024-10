El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, aseguró que se realizó el paro este jueves 10 de octubre en protesta por la crisis de inseguridad que afronta el país, pero aclaró que no pondrán trabas a los transportistas que decidan laborar.

El dirigente de transportistas indicó que tienen el derecho de manifestarse ante la postura de otros gremios que los acusaron de informales. Tras ello, Campos dijo que la movilización no se trata de ver quien es formal o informal, sino el fin es alzar su voz ante la criminalidad.

“Nosotros estamos protestando por el derecho a la vida. No pasan ni 24 horas y hay 6 muertos, cuatro en el Callao y dos en el Cono Norte. El dirigente que está hablando de esa manera es irresponsable, porque realmente no se trata de que seamos ilegales, formales e informales”, sostuvo.

“Acá estamos saliendo a la marcha y a un paro el 10 de octubre por defender legítimamente el derecho a la vida, como lo dice la Constitución. El 10 de octubre, jueves, estamos en un paro y una marcha pacífica, multisectorial y autoconvocados, porque en realidad se está desangrando el país, no solamente en mi sector, en todos los sectores”, agregó.

Además, señaló que estarán acompañados en el paro de diversos sectores como el pesquero, el de mototaxistas, el de taxistas, los mineros, además, vendedores del emporio comercial de Gamarra, quienes son víctimas de las extorsiones.

Campos reafirma que la manifestación será pacífica y no impedirán el trabajo del grupo de transportistas que no decidan formar parte de la paralización.

“Mil disculpas a la ciudadanía, ese día no vamos a salir a trabajar, de repente va a salir un pequeño grupo a trabajar como siempre suelen”, manifestó.

“Nosotros vamos a dejarles trabajar, no vamos a hacer nada, es una marcha pacífica, al contrario, nosotros vamos a seguir marchando para poder tener la tranquilidad. No le vamos a poner ninguna traba, ninguna piedra, no les vamos a bajar los pasajeros, porque les vamos a decir, estamos marchando por usted, por su familia y por nuestra familia”, añadió.