Dirigentes de varios gremios de transportistas aseguraron que no se unirán al paro del próximo jueves 10 de octubre y ofrecerán con normalidad sus servicios a los usuarios de Lima y Callao, con el respaldo de la Policía Nacional.

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, indicó que aguardarán un plazo razonable para que el Ejecutivo y Legislativo puedan coordinar acciones para combatir la criminalidad.

“Todas las cosas que planteamos están siendo ejecutadas o trabajadas. Días antes consideremos pertinente informar que, si estos temas se están ejecutando y están en evaluación; mal haríamos en convocar un paro pronto [...]. No queremos ser irresponsables y como tal no vamos a parar ese día”, declaró a RPP.

Por su lado, el presidente del gremio Fuerza Camionera del Perú, Marlon Milla, afirmó que no formarán parte de la movilización, pues por el momento, el sector está dialogando con las entidades gubernamentales, sin embargo, no descarta la posibilidad de participar en un paro si no resuelven los problemas.

“Como carga pesada no hemos decidido acatar, porque nuestros paros tienen una logística y programación, porque trabajamos con empresarias serias y programamos carga. Eso no significa que estamos descartando el paro [...]. El sicariato también afecta y, por ello, estamos viendo la posibilidad de entrar a un paro cuando las bases convoquen”, sostuvo.

Posteriormente, el asesor de la Confederación de Gremios de Transportes de Carga, Víctor Marquina, expresó su preocupación por el sistema de justicia que libera a los delincuentes. Asimismo, dijo que están convencidos que no se debe realizar el paro ya que “el transporte de carga mueve la economía del país”.

