Un sector de transportistas anunció que llevarán a cabo un paro nacional el 10 de octubre ante la ola de violencia y criminalidad que afecta al país, en especial a sus sector, donde a diario tienen que lidiar con las extorsiones y cobro de cupos.

En conferencia de prensa realizada este sábado dirigentes de transportistas piden que el gobierno de Dina Boluarte tomen acciones concretas contra la inseguridad ciudadana, a fin de cesar los ataques contra los buses, choferes, cobradores y jaladores del transporte urbano.

Edgar Vítor, secretario de Transportes Unidos, aseguró al RPP que los gremios sí acordaron hacer un paro a nivel nacional. “El paro nacional está aprobado, pero no solo es a nivel Lima sino a nivel nacional. En ningún momento de la reunión, que hemos estado, se ha dicho que no hay paro . Nosotros como agremiación del Perú sí hemos aceptado el paro”, indicó.

“Queremos que nos den propuestas claras. No queremos que simplemente nos reciban para decirnos que están haciendo un proyecto. El pueblo no puede esperar, es urgente”, enfatizó.

Hernán Mendieta, dirigente del sector transporte, denunció la ineficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar esta problemática. Según Mendieta, el estado de emergencia no ha logrado frenar los índices de criminalidad, por lo que lo calificó como un “saludo a la bandera”.

“El sector transporte y la ciudadanía en general debemos unirnos para luchar contra este flagelo que está cobrando vidas”, enfatizó Mendieta.

No obstante, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señaló que no se sumarán al paro y dejó entrever que convocarán a una paralización total, en caso las autoridades no escuchen sus demandas, pues le han dado un plazo de un mes.

Martín Valeriano indicó que, de no encontrar resultados positivos, se evaluará paralizar nuevamente a nivel nacional.

